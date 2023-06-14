Краевед рассказал, каким водоемам Казани грозит исчезновение

Несколько озер и проток на территории столицы Татарстана находятся в угрожаемом состоянии. О них член президиума Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны природы, исследователь и краевед Владимир Демидов рассказал газете «Казанские ведомости».

Первым среди проблемных водоемов специалист назвал пруды за парком Победы, возникшие после того, как в конце XVIII — начале XIX века были сведены стоявшие там леса. «<…> в результате образовались такие болота. Там высокая популяция биоразнообразия. Много растений, животных и насекомых», — подчеркнул собеседник издания.

Он упомянул, что территория прудов не только сокращается, но и замусоривается (особенно со стороны парка Победы). «<…> не особо правильно со стороны исполкома реализовывать там сокращение особо охраняемого места», — добавил Демидов в связи с планами разбить там детский парк аттракционов.

В свою очередь примером водоемов, оказавшихся под угрозой из-за подсыпок для уменьшения проточности, является речка Комаровка, которая находится между бывшим парком «Кырлай» и зданием «Ак Барс Банка».

«У нее (Комаровки — прим. Т-и) постоянно снижается уровень воды. Мы видим только одну ее часть — от Ленинской дамбы и до ее выхода в Казанку. Всю эту часть почистили, это хорошо. Вопрос в том, на сколько углубили чистку», — констатировал эксперт, указав на проблемы из-за слишком прямой протоки без островов (из-за этого там никто не гнездится), а также на необходимость зафиксировать название реки на указателях.

Ученый напомнил, что не все благополучно и на таких благоустроенных водоемах, как Булак и система Голубых озер. Булак потерял свой исторический вид, и хотя там водятся выдры и ондатры, протока оказалась перегорожена — «всё перегородили, бьются сваи, закрывали проточности».

На Голубых же озерах в начале работ по благоустройству перекрыли водопад, и перелив во время паводков на Казанке начал размывать перешеек, отделяющий Большое Голубое озеро от реки (сейчас водопад укреплен — прим. Т-и).

К тому же пострадала историческая мощена дорога, были врублены посаженные некогда купцами тополя, в целом исчезла из ландшафта историческая составляющая. «Если делать благоустройство, то нужно адаптировать его к истории, чтобы забытое стало явным», — объяснил исследователь и посетовал на высокую антропогенную нагрузку.

В общей сложности за последние 50 лет в Татарстане исчезли более 3 тыс. рек и озер. Причинами этого стали нерегулируемые стоки и застройки, заключил Владимир Демидов.