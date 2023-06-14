На Голубых озерах на втором этапе благоустройства создадут зону для наблюдения за птицами

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана продолжается благоустройство Голубых озер. Здесь завершены работы по берегоукреплению и обустроены пешеходные тропы, создан экоцентр для проведения тематических мероприятий. Результат работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

«В рамках программы капитального ремонта и строительства общественных пространств Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова дошли с благоустройством до любимых жителями и гостями Казани, да и всей, наверное, республики, Голубых озер. Это наш экологический проект, мы максимально осторожно подошли здесь с благоустройством, чтобы сохранить сложившуюся флору и фауну», — приводит слова главы города пресс-служба мэрии.

При этом Метшин напомнил, что это лишь начало масштабного проекта «Зеркала Татарстана». «Работы еще много, но первые шаги уже сделаны, которые и нас радуют, и, самое главное, жителей Казани, которые любят, подчеркиваю, приезжать сюда. Поэтому будем создавать эти условия», — подчеркнул он.

Фото: kzn.ru

Система Голубых озер состоит из Большого Голубого (около которого находится поселок Кадышево), Проточного (расположенное у жилого массива Щербаково) и Малого Голубого озер. Голубыми озерами также именуется государственный природный заказник регионального значения. О концепции благоустройства территории мэру рассказали заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев и директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Первый этап работ по благоустройству начался с укрепления подпорной стенки, дна и откосов Хрустального водопада. Он представляет собой перемычку, которая отделяет Большое Голубое озеро от русла Казанки. Укрепить водопад предложили экологи, так как выброс воды мощностью около 1,6 тыс. литров в секунду создавал угрозу потери озера из-за слияния с рекой.

Фото: kzn.ru

В ходе озеленения территории была сохранена существующая растительность, за исключением аварийных деревьев и американского клена, который считается сорным растением. Дополнительно высадили примерно 70 деревьев и свыше 900 кустарников. Среди них — ива Булата, ольха, черемуха, клен серебристый, спирея, береза и другие виды, способствующие укреплению берегов.

У Хрустального водопада также возвели новый мостик, поскольку прежний находился в аварийном состоянии. Напротив создан амфитеатр, ступени для сидения размещены у воды. Вне территории заказника оборудован экоцентр площадью 36 кв. метров. Здесь можно проводить тематические мероприятия, связанные с экопросвещением. При центре имеется зона для питания и общественные туалеты.

Фото: kzn.ru

Для комфорта посетителей размещены скамейки со столиками, где можно устроить пикник, обустроена велопарковка на шесть мест, урны и контейнерная площадка для мусора. Установлены 18 больших и 33 маленьких светильника. Пешеходные тропы выполнены из лиственницы, которая отличается стойкостью и долговечностью. Общая площадь настила — более 770 кв. метров, а площадь грунтовых дорожек — свыше 500 кв. метров.

Второй этап благоустройства предполагает установку малых архитектурных форм. Для посетителей будет организована специальная зона, откуда можно будет наблюдать за птицами и самим озером. На пешеходных тропах поместят навигационные таблички. Работы должны быть завершены в августе этого года, пояснила руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.