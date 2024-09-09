Кожвендиспансер РТ на Kazan Digital Week проверит родинки и состояние волос всех желающих

В этом году на выставке международного форума Kazan Digital Week представлен Республиканский кожно-венерологический диспансер. О том, чем поразит посетителей стенд, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Врачи диспансера 9 и 10 сентября проводят бесплатный прием всех желающих. Участники Kazan Digital Week могут пройти диагностику на специальном аппарате, который фиксирует все родинки и пигментные изменения кожи с помощью фотосистемы. Система анализирует полученные изображения, выявляя патологические участки и выводит их на экран компьютера. Данный метод значительно повышает качество диагностики, позволяя выявить опасные заболевания кожи на ранней стадии», – отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Также участники мероприятия смогут провести исследование состояния своих волос и кожи головы при помощи трихоскопа. Это устройство оснащено высокотехнологичной оптической системой, способной выводить увеличенное изображение исследуемого участка на компьютерный монитор. Полученная информация обрабатывается специальной программой, благодаря чему возможно определить причины выпадения волос. В Министерстве здравоохранения РТ уточнили, что все проводимые исследования абсолютно безопасны и безболезненны.

Сегодня с работой стенда ознакомились первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский и министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Ранее «Татар-информ» рассказывал о симуляционном центре кожвендиспансера республики, в котором есть тренажеры собственной разработки, а также используются очки виртуальной реальности.