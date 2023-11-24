Тренажеры собственной разработки и VR: Кожвендиспансер РТ показал симуляционный центр

В республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере презентовали Центр профессиональных компетенций по дерматовенерологии, косметологии, лабораторному и сестринскому делу.

«Есть большой отрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками. Для того, чтобы облегчить работу молодого врача, необходимо этим навыкам его научить, причем научить на специальных тренажерах», – рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе республиканского кожвендиспансера Гузель Вафина.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

Целый кабинет оборудовали под симуляционный центр. Здесь расположились реалистичные модели разных человеческих органов. Для косметологов – женские головы, чтобы отрабатывать помощь человеку с алопецией или делать омолаживающие инъекции. Для венерологов – модели половых органов, которые поражены разными болезнями. Даже есть тренажер по лечению вросшего ногтя.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Также в Центр закупили тренажеры, повторяющие структуру кожи. На этих тренажерах можно отработать взятие биопсии, наложение швов или даже обработать поврежденную кожу детей-бабочек, чья кожа покрывается пузырями от малейшего воздействия.

Вишенка на торте – огромный интерактивный сенсорный экран и очки виртуальной реальности. В увлекательном формате можно изучать всю анатомию и также разбирать клинические случаи, с которыми уже сталкивались местные врачи.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Причем почти все тренажеры и симуляторы авторские – четкие инструкции о том, какими должны быть симуляторы, инженерам давали сами специалисты диспансера.

Сначала в центре компетенций начнут обучать молодых врачей, кто уже окончил учебное заведение, далее ординаторов и после студентов медицинских вузов.

«На пациентах тренироваться невозможно и нельзя. А тренажеры помогают отработать все необходимые навыки. В здравоохранении такой способ очень популярен в хирургии, офтальмологии. Насколько мне известно, на базе кожвендиспасера это первый центр профессиональных компетенций. И мы первые прокладываем эту дорогу», – заметила замглавврача.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Финансировал создание центра сам диспансер. Специалисты надеются, что после официального открытия центра, сюда потянутся начинающие врачи.

«Для нас самое главное – научить. Чтобы врач сидел здесь часами, днями и научился всему, чему хотел. И дальше его можно запустить в жизнь, чтобы он пациенту оказывал необходимую качественную медицинскую помощь», – заключила Гузель Вафина.