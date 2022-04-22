Кожевников: «Зарипов – икона «Ак Барса», ему надо договориться с тренером и играть»

Контракт капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова с казанским клубом должен быть продлен. Об этом корреспонденту «Татар-информа» заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

«Данис Зарипов неплохо этот сезон провел, да и в прошлом хорошо смотрелся. Получше некоторых легионеров "Ак Барса". Тренером он сам вроде не хочет. Рано или поздно ему придется набираться опыта вторым или третьим тренером. Хотя у него опыт, конечно, большой. Но тренерство имеет свои нюансы – когда стоишь на скамейке, это совсем другая вещь.

Он тонкий игрок, ему не надо биться головой о стену. Он хорошо катается, главное, чтобы здоровье ему позволяло дальше играть. Если у Зарипова есть желание играть, то почему бы и нет. В советские времена сидело в голове, что игроку исполняется 30 лет, и игрока надо убирать из команды. Времена изменились. Я думаю, что сейчас Зарипову надо договариваться с новым тренером и играть. Его должны поддержать, все же Зарипов – икона "Ак Барса", по большому счету. Данис – молодец, что тут можно сказать», - заявил Кожевников.

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