Кожевников об Англии: Санкции в хоккее? Свиньи с Туманного Альбиона - пакостная странишка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «Татар-информу» рассказал о своем отношении к западным санкциям против российского хоккея и назвал обстоятельства, при которых они могут быть отменены.

«Я думаю, сейчас победим и всё. И будет по-другому. Санкции? Они подчиняются, федерации все под себя подложили. Англичане там, как всегда, уши торчат. Сейчас себя показали, что везде они. Свиньи с Альбиона Туманного. В тумане посидели и пакости делают. Пакостная странишка. О чем здесь говорить. Наша операция пройдет успешно, и все будет нормально», - сказал Кожевников.

Также он заявил о своем желании, чтобы российские войска взяли Киев и Львов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Александром Кожевниковым.