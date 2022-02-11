Козак: Встреча в «нормандском формате» завершилась без ощутимых результатов

Переговоры политических советников в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшие в Берлине, завершились без ощутимых результатов. Об этом заявил на итоговом брифинге заместитель главы Администрации Президента России Дмитрий Козак, передает РИА Новости.

«<…> почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января... Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — констатировал Козак.

Российский представитель пожаловался, что украинская сторона не согласилась цитировать в итоговом документе Минские соглашения в части, касающейся обсуждения будущего статуса Донбасса с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (то есть самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).

«Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки», — добавил замруководителя Администрации Президента. По его словам, разногласия в «нормандском формате» делают невозможной реализацию Минских договоренностей.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил заинтересованность в продолжении переговоров и убежденность, что на это нацелены все стороны. «<…> было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в „нормандском формате“ после долгого перерыва мы смогли бы что-то согласовать. Желание такое есть», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном обвинил власти Украины в нежелании выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Российская и украинская стороны по-разному толкуют порядок выполнения Минских договоренностей.

«Нормандский формат» — это один из форматов урегулирования конфликта в Донбассе, существующий с 2014 года. Он получил свое название из-за того, что первые такие переговоры состоялись во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. Участниками консультаций являются Германия, Россия, Украина и Франция.