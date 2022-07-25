Ковчег с мощами Сергия Радонежского прибудет в Серафимовский храм в Казани

В субботу, 30 июля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань будет принесен ковчег с честными мощами преподобного Сергия Радонежского.

Торжественная встреча святыни состоится в храме преподобного Серафима Саровского в Казани. Пробудет ковчег с мощами в храме до 1 августа, после чего отправится в Ульяновск.

Помолиться перед ковчегом с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского верующие смогут ежедневно с 8.00 до 20.00.