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Религия
25 июля 2022  15:28
Полина Шевчук

Ковчег с мощами Сергия Радонежского прибудет в Серафимовский храм в Казани

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В субботу, 30 июля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань будет принесен ковчег с честными мощами преподобного Сергия Радонежского.

Торжественная встреча святыни состоится в храме преподобного Серафима Саровского в Казани. Пробудет ковчег с мощами в храме до 1 августа, после чего отправится в Ульяновск.

Помолиться перед ковчегом с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского верующие смогут ежедневно с 8.00 до 20.00. 

 

 

 

 

#митрополия
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