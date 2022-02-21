Ковальчук попросит государственные награды хоккеистам, не сыгравшим ни одной игры на ОИ

Генеральный менеджер олимпийской сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил о том, что хоккеисты, не попавшие в заявку команды на Игры в Пекине, также должны быть премированы.

По словам Ковальчука, тренерский штаб сборной уже ходатайствовал о вручении премий игрокам, не сыгравшим на ОИ ни одной игры.

«Будем ходатайствовать, обязательно. Я уже сказал Жамнову после игры, что те пацаны, которые были здесь, сделали всё для атмосферы в сборной. Это одни из самых важных людей здесь. Даже когда были тренировки по желанию, они приезжали, были здесь, поддерживали искренне», – цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Стоит отметить, что государственные награды за серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России получат также хоккеисты казанского «Ак Барса» Тимур Билялов и Дмитрий Воронков.

Напомним, в финальном матча Олимпийского турнира по хоккею сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о причинах поражения России в хоккейном финале Олимпиады.