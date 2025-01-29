Котяков сообщил, когда заработает новая система оплаты труда бюджетников

Уже через пару лет может начать работать новая система оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, чьи слова приводит «Парламентская газета».

По словам министра, уже сформирован перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат. На данный момент строят линейку окладов, учитывая дифференциации навыков и квалификаций, добавил Котяков.

Он отметил, что коэффициент межрегиональной дифференциации в окладах уже рассчитали, учтя покупательскую способность и зарплаты. Для каждой отрасли сформировали перечень из трех пилотных территорий. До 2026 года протестируют новую систему, которая должна полноценно заработать к 2027-му, подчеркнул министр.