Котяков назвал Татарстан одним из лидеров по трудоустройству соискателей с инвалидностью

В 2023 году Центры занятости трудоустроили почти 54 тыс. соискателей с инвалидностью. В разрезе регионов лидерами по эффективности работы в этом направлении являются Татарстан, Красноярский край, Волгоградская область. Об этом глава Минтруда Антон Котяков доложил на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства, передает ТАСС.

«Это те субъекты, которые показывают наибольшую эффективность с точки зрения трудоустройства граждан с ограничениями по здоровью», — отметил министр.

Всего за прошлый год Службы занятости помогли трудоустроиться более 1,4 млн россиян, среди них и 13,5 тыс. ветеранов и членов семей погибших героев СВО, для которых законом предусмотрены гарантии сохранения рабочего места и возможность пройти бесплатное переобучение.