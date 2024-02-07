Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Котяков назвал Татарстан одним из лидеров по трудоустройству соискателей с инвалидностью
В 2023 году Центры занятости трудоустроили почти 54 тыс. соискателей с инвалидностью. В разрезе регионов лидерами по эффективности работы в этом направлении являются Татарстан, Красноярский край, Волгоградская область. Об этом глава Минтруда Антон Котяков доложил на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства, передает ТАСС.
«Это те субъекты, которые показывают наибольшую эффективность с точки зрения трудоустройства граждан с ограничениями по здоровью», — отметил министр.
Всего за прошлый год Службы занятости помогли трудоустроиться более 1,4 млн россиян, среди них и 13,5 тыс. ветеранов и членов семей погибших героев СВО, для которых законом предусмотрены гарантии сохранения рабочего места и возможность пройти бесплатное переобучение.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»