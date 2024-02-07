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В 2023 году через Службы занятости трудоустроились более 1,4 млн россиян
В прошлом году Службы занятости помогли трудоустроиться более 1,4 млн россиян, в том числе 54 тыс. человек с инвалидностью и 13,5 тыс. ветеранов спецоперации. Об этом глава Минтруда Антон Котяков доложил на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства, передает ТАСС.
«Это в основном сфера производства, сфера строительства, социальная сфера, — уточнил министр. — Так, для предприятий оборонно-промышленного комплекса мы подобрали и трудоустроили сегодня почти 147 тыс. специалистов».
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