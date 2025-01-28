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Общество 28 января 2025 00:01

Кот добрался автостопом из Липецка в Москву

Московские волонтеры занимаются поиском хозяина коту Федору, который автостопом добрался из Липецка в российскую столицу. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Липецке кот вошел в рейсовый автобус и направился в Москву. На остановке в Саларьево питомец покинул транспорт и убежал. Спустя некоторое время животное заметили в другом московском автобусе. Об этом очевидцы сообщили волонтерам, которые выехали на место и забрали четвероногого. В общей сложности Федор проделал путь более 400 км.

В настоящее время кот находится в стационаре ветеринарной клиники. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Альметьевском государственном технологическом университете – Высшей школе нефти по случаю Дня российского студенчества вручили студенческий билет кошке Агнии.

#кот #туризм #Москва
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