Кот добрался автостопом из Липецка в Москву

Московские волонтеры занимаются поиском хозяина коту Федору, который автостопом добрался из Липецка в российскую столицу. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Липецке кот вошел в рейсовый автобус и направился в Москву. На остановке в Саларьево питомец покинул транспорт и убежал. Спустя некоторое время животное заметили в другом московском автобусе. Об этом очевидцы сообщили волонтерам, которые выехали на место и забрали четвероногого. В общей сложности Федор проделал путь более 400 км.

В настоящее время кот находится в стационаре ветеринарной клиники. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Альметьевском государственном технологическом университете – Высшей школе нефти по случаю Дня российского студенчества вручили студенческий билет кошке Агнии.