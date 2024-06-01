Костюмы Зайцева и фокус на Графине — чем запомнится «Пиковая дама» Житинкина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Последние показы «Пиковой дамы» проходят в Казани — Государственный Малый театр России, побывав в Набережных Челнах и Альметьевске, завершает в столице Татарстана свой тур. Как сообщила накануне журналистам директор театра Тамара Михайлова, по возвращении в Москву спектакль будет снят с репертуара.

Премьера спектакля состоялась в октябре 2012 года, постановка имеет большое количество восторженных отзывов — народный артист России Андрей Житинкин предложил зрителю свою версию этой повести Пушкина, а над костюмами к спектаклю работал легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На самом деле это очень красочный спектакль. Мы достаточно часто его вывозили на гастроли», — отметила руководитель театра и пояснила, что отличием этой истории является то, что главный акцент сделан не на Германе, а на Графине, роль которой искрометно исполняет народная артистка России Людмила Титова.

Сама артистка призналась, что добавила в образ элементы эксцентрики, но при этом спектакль выдержан в классических традициях Малого театра. «Это театр психологический. Мы тоже проходим через новые течения. Но когда сейчас все ставят мюзиклы, Малому театру не надо уходить в эту сторону», — сказала она и подчеркнула, что главная задача театра — затронуть чувства зрителя через простые человеческие переживания.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ну и что, что меняется время? Ничего не меняется с человеком. Человек каким был, таким и остается со своими проблемами, со своими страстями, с которыми он борется, побеждает их или идет у них на поводу. Когда говорят, что Малый театр — это скучно, мне хочется спросить, когда они последний раз были у нас. Я считаю, что, продолжая традиции, мы остаемся на плаву и даже впереди многих», — сказала актриса.

С коллегой согласилась Тамара Михайлова. «Когда я пришла в Малый театр, я для себя поняла одну вещь. Главное — не мешать. Потому что исторически там настолько сложился свой выбор жизни, своя школа. Вряд ли с нашими артистами может кто-то сравниться. Был период, когда мы были членами Союза театров Европы, к нам приезжали всякие комиссары, и они были поражены мастерством наших актеров. Мне кажется, так уже все насмотрелись на все эти новшества, на ту лексику, которая используется актерами на сцене, что уже захотелось им чистого, красивого русского языка», — заметила директор Малого театра и добавила, что в театр нужно привлекать думающую публику.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Классическая декорация с выстроенными стенами дворцового интерьера, кресло, ширмы, канделябры и люстры, а также имитация снега — такого искушенная казанская публика, утомленная экспериментами и лабораториями, не видела очень давно. Формат добротного театрального зрелища задан с первой сцены спектакля — выхода Графини на бал в красном платье стиля «рококо» — и выдерживается до финального занавеса, когда все действующие персонажи выстраиваются на авансцене и «ломают четвертую стену». Публика аплодировала стоя, волны овации еще долго не отпускали артистов со сцены.

Показы второго гастрольного спектакля Малого театра — «На всякого мудреца довольно простоты» состоятся на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала 2 и 3 июня. А осенью татарский театр планирует нанести москвичам ответный визит.