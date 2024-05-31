Директор Малого театра: «После Казани мы снимаем с репертуара „Пиковую даму“»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Казани, на камаловской сцене, стартуют показы спектаклей Малого театра Малого театра России — пьесы Александра Островского и инсценировки повести Александра Пушкина.

Гастрольный тур Государственного академического Малого театра по городам Татарстана с двумя постановками начался 21 мая в Набережных Челнах, продолжился в Альметьевске и завершается в Казани на сцене татарского академического театра, с которым московский коллектив связывает многолетняя дружба.

«Дружба эта началась с 2006 года. Как вам известно, в период пандемии многие проекты были приостановлены. Казанский зритель, уже привыкший к тому, что раз в два года мы принимаем у себя Малый театр, активно интересовался приездом гостей, а наши артисты скучали по московской сцене. И я думаю, эти добрые отношения нам удастся сохранять и в будущем», — отметил сегодня на встрече с журналистами директор театра Камала Ильфир Якупов, заметив, что билеты на показы Малого театра уже раскуплены, ажиотаж огромный. «Казань стала ужасно туристической, и это ужасно для организаторов гастролей, надо было сильно заранее побеспокоиться о гостинице», — посетовал также спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Спектакли «Пиковая дама» и «На всякого мудреца довольно простоты» с аншлагами представлены в Набережных Челнах на сцене «Русского драматического театра «Мастеровые» и в Альметьевске на сцене Дворца Культуры «Нефтьче». «Мы показали наши спектакли именно в том виде, как они идут на нашей исторической сцене», — пояснила директор Малого театра России Тамара Михайлова. Говоря о гастролях камаловцев на московской сцене, она выразила надежду на то, что татарские коллеги смогут показать свои работы не только на привычной классической сцене не Ордынке, но и на новой камерной сцене. «Мы открыли еще одну сцену на Серпуховской, и хотела бы вас пригласить в будущем поиграть на камерной сцене. Насколько я знаю, у вас есть камерные спектакли», — сказала она и сообщила, что еще 8 новых спектаклей москвичи намерены представить казанцам в сентябре 2025 года.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Исполнительница роли Графини в спектакле «Пиковая дама», который сегодня увидят казанские зрители, народная артистка РФ Людмила Титова поделилась впечатлениями о зрителях Альметьевска. «Мы только въехали в отель, а там уже сидели поклонники, которые сразу мне принесли фотографии наших гастролей прошлых лет. Это было так трогательно. В общем, пока, что называется, я собираюсь жить вечно, пока все идет нормально. Так что мы собираемся долго с вами дружить», — сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Спектакль «Пиковая дама» — это оригинальное переложение режиссёра-постановщика Андрея Житинкина знаменитой повести Пушкина. Сценография Андрея Шарова, костюмы создал знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев. Как отметила сегодня на встрече с казанскими журналистами Тамара Михайлова, это будет последний показ постановки. После гастролей спектакль будет снят с текущего репертуара Малого театра.

Пьеса Островского «На всякого мудреца довольно простоты» поставлена Владимиром Бейлисом, сценография Энара Стенберга и Натальи Поваго.

Напомним, гастроли организованы ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Завершатся они 3 июня.