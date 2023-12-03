Костюмированная сказка, путеводитель, гастросмена: юные зеленодольцы представили проекты

В зеленодольском лагере «Мирас-Наследие» с 1 по 3 декабря прошел молодежно-образовательный интенсив «Мы вместе 2.0» в рамках этнокультурного проекта «Треугольник дружбы». Сто представителей творческой и целеустремленной молодежи Зеленодольского района прошли образовательный модуль, приняли участие в мастер-классах и лекциях.

Сегодня, в заключительный день интенсива, ребята представили свои проектные работы, всего их 10.

Среди проектов были представлены творческий фестиваль, гастрономическая смена, костюмированная сказка, путеводитель по Зеленодольску, изучение культуры народов, интерактивная прогулка по Свияжску, создание необычных изделий из «бабушкиного сундука» и другие.

Проекты оценивали заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков и начальник отделам по делам молодежи Зеленодольского района Евгений Потапов.

Гости по достоинству оценили работы, дали напутственные советы и отметили активность и талант нашей молодежи.

«Условия для развития молодежи в Республики Татарстан созданы благодаря поддержке руководства республики, личного участия Рустама Нургалиевича Минниханова. Это действительно так, потому что мы являемся одним из субъектов России, где выделяется такое финансирование для государственной молодежной политики. Каждый из вас, приняв участие в интенсиве, уже сделал большой шаг, чтобы стать лучше! Я считаю, что вы большие молодцы, я горжусь молодежью Зеленодольского района! Вы активные, интересные и сегодня создали важные социальные проекты, которые, я уверен, будут поддержаны и обязательно реализуются!» — отметил Денис Лулаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин поставил задачу до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики на период до 2030 года.