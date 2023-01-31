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Политика
31 января 2023  18:18

Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поставил задачу до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики на период до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что Правительству и комиссии Госсовета РФ при выполнении этой задачи необходимо учесть положения Стратегии национальной безопасности и национальных целей развития России.

Ответственными назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

#Владимир Путин #поручения президента #молодежная политика
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