Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

Президент России Владимир Путин поставил задачу до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики на период до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что Правительству и комиссии Госсовета РФ при выполнении этой задачи необходимо учесть положения Стратегии национальной безопасности и национальных целей развития России.

Ответственными назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.