Костюков не сыграет весной за «Рубин» из-за перелома ноги

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков выбыл из-за перелома ноги на полгода и не сыграет за команду Леонида Слуцкого в весенней части чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

30-летний футболист получил тяжелую травму 28 ноября в матче против московского «Динамо». Костюкова увезли в карете скорой помощи, позже у игрока диагностировали сложный перелом малоберцовой кости и отрыв связок голеностопного сустава.

По данным пресс-службы «Рубина», Костюков перенес сложную операцию после травмы. Срок восстановления футболиста ориентировочно составит шесть месяцев.

Напомним, что «Рубин» завершил первую часть чемпионата России серией из трех поражений подряд и ушел на зимний перерыв на десятом месте в таблице РПЛ. Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало большой материал о причинах неудачных выступлений «Рубина» в первой части чемпионата.