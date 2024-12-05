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Костин заявил, что заморозить вклады россиян невозможно
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вклады россиян «заморозить» невозможно.
Напомним, ранее в соцсетях стали появляться посты о том, что банковские вклады россиян заморозят, чтобы сдержать инфляцию. Однако Костин назвал такие «новости» чушью, пишут «Ведомости».
Отметим, что до этого «заморозку вкладов» отрицала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, банки в состоянии платить проценты по депозитам, несмотря на величину текущих ставок. Как объяснила спикер, банк платит вкладчикам с процентов по кредитам, а они всегда выше, чем по вкладам. Именно поэтому у кредитных организаций есть прибыль, и банки продолжают оставаться устойчивыми. Причем на вопрос о том, «кто берет кредиты по таким высоким ставкам», Наибуллина ответила: «Бизнес берет».
Ранее сообщалось, что доля наличных у россиян упала до минимума. По словам экспертов, граждане в основном держат деньги в банках (58,8%). Причем по их прогнозу в 2024 году еще около 350 млрд рублей сбережений жителей России «перетечет» из наличной формы на депозиты. Однако, согласно статистике, более 27 трлн рублей российские граждане держат в других инструментах.
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