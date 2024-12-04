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Экономика 4 декабря 2024 11:22

Эксперты: Доля наличных у россиян упала до минимума, но держат деньги не только в банках

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На 1 октября 2024-го россияне держали наличкой 15,92 трлн рублей. Как отметил зампреда ВТБ Георгий Горшков, доля наличных денег в сбережениях граждан опустилась до минимума за все время замеров. Причем показатель продолжит падать, цитирует спикера РБК.

По словам спикера, повлияли на структуру накоплений высокие ставки по вкладам. Причем, как уточнил он, общий объем накоплений у граждан оценивали без учета страховых резервов и накоплений, и остатков на спецсчетах эскроу.

Если учесть данные ограничения, то получится, что россияне в основном держат деньги в банках (58,8%), еще 14,3 трлн рублей (13,5%) – в акциях и паях, 8,7 трлн рублей (8,3%) вложено в наличную иностранную валюту, а в облигации - 4,2 трлн (4%).

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году около 350 млрд рублей сбережений жителей России «перетечет» из наличной формы на депозиты в банках.

#наличные деньги #россияне
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