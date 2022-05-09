Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, находящиеся сейчас на МКС, поздравили россиян с Днем Победы. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Роскосмоса.

«Те суровые времена во всей полноте проявили главные качества нашего народа — отвагу, мужество, духовную силу, воинскую доблесть, готовность пожертвовать собой во имя торжества идеалов добра и справедливости, — отметил Денис Матвеев. — В истории навсегда запечатлен героизм, стойкость и патриотизм тех, кто не жалея себя на фронте и в тылу день за днем, час за часом ковал победу над нацизмом».

Олег Артемьев подчеркнул, что благодаря победе советского народа над фашизмом сегодня мы живем, можем учиться, дружить, любить и летать в космос. Он напомнил, что наша страна заплатила за такую возможность самую высокую цену за всю историю человечества.

«Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день, мы непобедимы», — сказал Артемьев.

Сергей Корсаков отметил, что в сердцах россиян навсегда сохранится память о беспримерном подвиге их прадедов и дедов, прабабушек и бабушек, давшем всей планете надежду на мирную жизнь.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал видеоролик, приуроченный к празднованию 9 Мая.