Минниханов опубликовал видеоролик ко Дню Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы и опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, посвященный празднику.

«С Днем Великой Победы, җиңү көне белән! Поздравляю и благодарю героев, наших уважаемых ветеранов за их подвиг. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннар!» – сказал руководитель республики.

В видеоролике под известную песню «От героев былых времен» («Вечный огонь») супружеская пара посещает парк Победы в Казани, а затем рассказывает своему сыну о том, как в их семье также есть участник Великой Отечественной. Кадры чередуются с кинохроникой военных лет.

В этом году Татарстан и вся Россия отмечает 77-ю годовщину Великой Отечественной. Численность призванных в ряды Красной Армии уроженцев и жителей ТАССР составило 700 тыс. человек, 378 тыс. человек погибли на полях сражений и умерли от ран в военные годы.