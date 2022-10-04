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Ру Тат
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Наука и образование
4 октября 2022  15:38

Космонавты с МКС пообщались со студентами из Татарстана

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Российские члены экипажа МКС провели несколько сеансов радиосвязи и пообщались со студентами Гомельского государственного университета и с радиолюбителями из Татарстана, передает спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Космонавты провели несколько сеансов связи в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса». Он создан для передачи с МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приемные станции изображений, фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Юрия Гагарина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос.

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