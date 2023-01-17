Косачев счел неверной постановку вопроса ЕК об отмене платы за полеты над Сибирью

Постановка вопроса об отмене оплаты для зарубежных компаний за полеты над территорией России в корне неверна. Об этом написал заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«<…> сама постановка вопроса об отмене оплаты <...> в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти», — заявил сенатор.

По словам Косачева, речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых пульных соглашениях. Иностранные авиаперевозчики платят за использование воздушного пространства, при этом сокращая маршрут и экономя значительные средства.

«Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае — географически больших странах. Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры <...>», — добавил вице-спикер Совета Федерации.

При этом, по мнению Косачева, пульные соглашения не нарушают статью 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой пролет над территорией государства не может быть платным. «Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», — подчеркнул он.

Помимо этого, Косачев напомнил, что после вступления РФ в ВТО Европейский Союз не допустил российские авиакомпании на свои внутренние рейсы и к тому же сохранил систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов.

Ранее руководитель Генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что после снятия ограничений России следует сделать полеты над Сибирью бесплатными для иностранных авиакомпаний.