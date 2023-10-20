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Корреспондент «Татмедиа» Равиль Мукменов победил в медиафестивале «Родина в сердце»
Победителем VIII Московского медиафестиваля патриотической направленности электронных СМИ и телевидения «Родина в сердце» стал автор спецпроектов «Татмедиа» Равиль Мукменов.
Его фильм «Апостол батальона «Алга» выиграл в номинации Лучший интернет-ролик (подкаст) в сети Интернет. Награждение состоялось в «Доме кино».
Напомним, ранее Равиль Мукменов занял первое место на Всероссийском патриотическом фестивале СМИ «Щит России» с проектом «Герои СВО».
В своем проекте урналист освещает истории настоящих героев, которые отправились в зону Специальной военной операции, чтобы встать на защиту Родины.
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