Корреспондент «Татмедиа» Равиль Мукменов победил в медиафестивале «Родина в сердце»

Победителем VIII Московского медиафестиваля патриотической направленности электронных СМИ и телевидения «Родина в сердце» стал автор спецпроектов «Татмедиа» Равиль Мукменов.

Его фильм «Апостол батальона «Алга» выиграл в номинации Лучший интернет-ролик (подкаст) в сети Интернет. Награждение состоялось в «Доме кино».

Напомним, ранее Равиль Мукменов занял первое место на Всероссийском патриотическом фестивале СМИ «Щит России» с проектом «Герои СВО».

В своем проекте урналист освещает истории настоящих героев, которые отправились в зону Специальной военной операции, чтобы встать на защиту Родины.