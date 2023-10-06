Корреспондент «Татмедиа» Равиль Мукменов победил с проектом герои СВО на «Щите России»

Корреспондент «Татмедиа» Равиль Мукменов стал победителем на Всероссийском патриотическом фестивале СМИ «Щит России» с проектом «Герои СВО».

В своем проекте Равиль Мукменов освещает истории настоящих героев, которые отправились в зону Специальной военной операции, чтобы встать на защиту Родины.

Он рассказал, что в этом году в номинации интернет-проект на «Щите России» было 70 заявок. Второе место досталось «Баш-информу», а первое получило «Татмедиа».

Фото: © «Татар-информ»

Мукменов отметил, что группу специалистов, решающих вопрос о присуждении премии, в первую очередь удивил подход корреспондента татарстанской медиакомпании, который в одиночку реализовал «Героев СВО» и все снимал на камеру смартфона, тогда как жюри было убеждено, что над проектом работает целая команда.

«Ролики проекта "Герои СВО", опубликованные на YouTube, в VK и ОК, и размещаемые на сайте "Татар-информа", суммарно набрали уже более 5 миллионов просмотров и привлекли новых подписчиков. Так, их число выросло с 80 до 137 тысяч после публикации проекта на официальном канале агентства», – поделился Равиль Мукменов.

Фото: © Фото: © «Татар-информ»

«Щит России» в Перми прошел в 26-й раз. Равилю Мукменову вручили статуэтку птицы и диплом. Теперь он планирует заявиться еще на два конкурса с проектом «Герои СВО».