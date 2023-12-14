Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Корреспондент «Татар-информа» пришел на Прямую линию с Путиным в татарской тюбетейке
Корреспондент информационного агентства «Татар-информ» Артур Халилуллов пришёл на Прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным в татарской тюбетейке.
«Эта тюбетейка классическая, татарская, такая нарядная. Но, скажу честно, я ее надеваю редко. Надеюсь, принесет удачу сегодня», — рассказал Артур Халилуллов.
Напомним, Президент РФ сегодня подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году будет совмещена с «Прямой линией». В студию в Гостином дворе в Москве приглашены российские и зарубежные журналисты.
Трансляцию ведут «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов. Однако каждый заданный вопрос будет впоследствии отдельно решаться. Решаться они будут в течение года.
«Но каждым вопросом будут заниматься», — подчеркнул пресс-секретарь.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»