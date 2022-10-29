Короткометражка по сценарию казанского автора прошла в финал фестиваля «Крылатый барс»

Короткометражный фильм «Жених для бабушки», сценарий к которому написала автор из Казани Мария Кирюхина вместе с режиссером Александром Разбашем, прошел в финал кинофестиваля «Крылатый барс».

Кинофорум проходит сегодня и завтра, 29 и 30 октября. В субботу мероприятия фестиваля организованы в онлайн-формате. В воскресенье просмотр киноработ и награждение победителей состоятся в Казани, в кинотеатре «Синема-5» по адресу: пр. Ямашева, д. 46/33.

Премьера фильма «Жених для бабушки» прошла еще в июне этого года в Петербургской студии документальных фильмов «Лендок». Генеральным продюсером картины стал Алексей Неймышев. Режиссер — Александр Разбаш. Снялись в фильме заслуженная артистка России Мария Кузнецова, Евгения Рябова, Тата Хачатрян, Михаил Шеломенцев, Андрей Жилин, Артем Сычев и другие артисты.

Фото предоставлено создателями фильма «Жених для бабушки»

Согласно сюжету короткого метра, бабушка 25-летней Варвары намерена переехать жить к внучке, если та не сумеет достаточно быстро вернуть своего былого возлюбленного Костика, который нравился представительнице старшего поколения, или найти нового жениха.

Варвара просит о помощи свою лучшую подругу Лену. Энергичная и находчивая девушка готова помочь нерешительной приятельнице. Главную героиню ждет множество приключений, но вот удастся ли ей встретить настоящую любовь, создатели фильма не раскрывают.

Это уже вторая картина, снятая по сценарию Марии Кирюхиной. В 2020 году вышел фильм «Крыша», который вошел во внеконкурсную программу фестиваля короткометражного кино «Короче» и оказался размещен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

Мария Кирюхина работала в «Татар-информе» с 2010 по 2012 год. В основном она писала о различных культурных мероприятиях, происходивших в Татарстане.