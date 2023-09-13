Короткометражка из Татарстана получила приз за лучшую женскую роль на фестивале в Алматы

Короткометражка «Дети Йети» татарстанца Айдара Шарипова принесла сыгравшей в ней Лие Латыповой приз за лучшую женскую роль VIII международного кинофестиваля Baiqonyr («Байконур»), который прошел в Алматы. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Также на фестивале отмечена другая работа из России – актер Юрий Борисов, сыгравший в «Прости меня, Аня» – дебютной для Клавдии Коршуновой в роли режиссера короткометражке, победил в номинации «Лучшая мужская роль». Остальные победители кинофестиваля представляли Грузию, Киргизию, Казахстан и Армению.

Ранее сообщалось, что короткометражная лента Айдара Шарипова «Дети Йети» вошла в финальный список из 18 картин.