Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Короткометражка из Татарстана вошла в список финалистов кинофестиваля Baiqonyr в Алматы
Короткометражная лента татарстанца Айдара Шарипова «Дети Йети» вошла в финальный список из 18 картин, участвующих в основном конкурсе VIII международного кинофестиваля Baiqonyr («Байконур»). Об этом сообщают организаторы.
Айдар Шарипов родился в Казани. Будучи кинооператором, участвовал в создании фильмов Адильхана Ержанова «Штурм» и «Ласковое безразличие мира». Короткометражка «Дети Йети» стала его дебютной работой в роли режиссера.
Baiqonyr организуется при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. Фестиваль пройдет с 6 по 10 сентября в Алматы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»