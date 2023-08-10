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Культура 10 августа 2023 22:39

Короткометражка из Татарстана вошла в список финалистов кинофестиваля Baiqonyr в Алматы

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Короткометражная лента татарстанца Айдара Шарипова «Дети Йети» вошла в финальный список из 18 картин, участвующих в основном конкурсе VIII международного кинофестиваля Baiqonyr («Байконур»). Об этом сообщают организаторы.

Айдар Шарипов родился в Казани. Будучи кинооператором, участвовал в создании фильмов Адильхана Ержанова «Штурм» и «Ласковое безразличие мира». Короткометражка «Дети Йети» стала его дебютной работой в роли режиссера.

Baiqonyr организуется при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. Фестиваль пройдет с 6 по 10 сентября в Алматы.

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