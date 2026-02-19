Коростелев высмеял ситуацию на Олимпиаде со смартфонами и презервативами

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Лыжник Савелий Коростелев оставил шуточный комментарий под постом в соцсетях ски-альпиниста Никиты Филиппова, намекнув на ситуации со смартфонами, которые организаторы турнира не подарили российским спортсменам и о нехватке презервативов во время Олимпийских игр-2026.

«Ни гон***ов, ни смартфонов», – написал Коростелев в комментариях под постом Филипова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в первые дни старта Игр-2026 в олимпийской деревне в Кортине закончились все бесплатные презервативы. Также в МОК (Международный олимпийский комитет) прояснили ситуацию с неподаренными специализированными смартфонами российским спортсменам.

Одновременно компания «Билайн», предоставляющая услуги связи, объявила у себя в телеграм-канале о желании подарить Apple iPhone 17 Pro всем 13-ти спортсменам из России, выступающим в семи индивидуальных видах спорта на Олимпиаде-2026.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.