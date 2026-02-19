news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2026 13:27

Коростелев высмеял ситуацию на Олимпиаде со смартфонами и презервативами

Читайте нас в
Телеграм
Коростелев высмеял ситуацию на Олимпиаде со смартфонами и презервативами
Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Лыжник Савелий Коростелев оставил шуточный комментарий под постом в соцсетях ски-альпиниста Никиты Филиппова, намекнув на ситуации со смартфонами, которые организаторы турнира не подарили российским спортсменам и о нехватке презервативов во время Олимпийских игр-2026.

«Ни гон***ов, ни смартфонов», – написал Коростелев в комментариях под постом Филипова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в первые дни старта Игр-2026 в олимпийской деревне в Кортине закончились все бесплатные презервативы. Также в МОК (Международный олимпийский комитет) прояснили ситуацию с неподаренными специализированными смартфонами российским спортсменам.

Одновременно компания «Билайн», предоставляющая услуги связи, объявила у себя в телеграм-канале о желании подарить Apple iPhone 17 Pro всем 13-ти спортсменам из России, выступающим в семи индивидуальных видах спорта на Олимпиаде-2026.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.

#Олимпийские игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026