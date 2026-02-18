МОК объяснил, почему россияне единственные не получили спонсорские смартфоны на Олимпиаде

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

В Международном олимпийском комитете прокомментировали ситуацию с отсутствием подарков от генерального спонсора для российских участников Олимпиады в Италии. Ранее появилась информация, что спортсмены из России не получили флагманские смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые вручались другим атлетам.

В пресс-службе МОК заявили, что это связано с необходимостью соблюдения действующих правовых норм. «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено», — приводит ответ комитета «Советский спорт».

При этом в организации подчеркнули, что постарались компенсировать это ограничение:

«Однако МОК приложил усилия для того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства».

В комментариях к новости пользователи активно обсуждают возможные причины, связывая это с санкционными ограничениями ЕС, которые, в частности, запрещают вывоз из стран сообщества товаров дороже определенной суммы. Сам МОК не уточнил, о законодательстве какой именно страны или объединения идет речь.