news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2026 17:59

МОК объяснил, почему россияне единственные не получили спонсорские смартфоны на Олимпиаде

Читайте нас в
Телеграм
МОК объяснил, почему россияне единственные не получили спонсорские смартфоны на Олимпиаде
Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

В Международном олимпийском комитете прокомментировали ситуацию с отсутствием подарков от генерального спонсора для российских участников Олимпиады в Италии. Ранее появилась информация, что спортсмены из России не получили флагманские смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые вручались другим атлетам.

В пресс-службе МОК заявили, что это связано с необходимостью соблюдения действующих правовых норм. «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено», — приводит ответ комитета «Советский спорт».

При этом в организации подчеркнули, что постарались компенсировать это ограничение:

«Однако МОК приложил усилия для того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства».

В комментариях к новости пользователи активно обсуждают возможные причины, связывая это с санкционными ограничениями ЕС, которые, в частности, запрещают вывоз из стран сообщества товаров дороже определенной суммы. Сам МОК не уточнил, о законодательстве какой именно страны или объединения идет речь.

#Олимпийские игры #олимпийская сборная россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026