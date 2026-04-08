Коростелев рассказал, как его приняли коллеги по сборной после возвращения с ОИ-26

Участник Олимпийских игр-2026 Савелий Коростелев рассказал как встретили его и Дарью Непряеву коллеги по сборной после возвращения с зимних Олимпийских игр-2026.

«Ребята периодически задают вопросы о нашем опыте. Как, что, почему, спрашивают мое мнение, о моих ощущениях. В таком ключе», – приводит слова Коростелева ТАСС.

Напомним, что нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях получили всего два лыжника из России – Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе заявляла, что у ребят после их возвращения в Россию могут возникнуть проблемы с атмосферой внутри команды.

«Может быть, Елена Валерьевна слишком остерегалась каких-то недовольств. Нас встретили хорошо. Такое ощущение, что нас не было просто из-за каких-то других причин. Вернулись, все в порядке. Как все было, так и осталось», - добавил Коростелев.

Зимние Олимпийские игры-2026 прошли в Италии с 6 по 22 февраля.