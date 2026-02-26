news_header_top
Вяльбе о Коростелеве и Непряевой: «Мне важно, чтобы ребята хорошо их приняли обратно»

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева по возвращении в Россию после Олимпиады могут столкнуться с негативом со стороны других лыжников, которые не были допущены до международных соревнований.

«Мне важно, чтобы ребята хорошо их приняли обратно. У нас не было никаких отборов, понятно, что внутри команды может висеть не очень приятная атмосфера. Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили (на международные соревнования – прим.ред.), не держали зла.

Мы все читали, как Вероника Степанова выступала по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что и она на Кубке мира выступала не так хорошо, и у нее были 40‑е места. Потому что для человека, который тренируется не один, как, например, Серега Устюгов тренировался, и поэтому он мог сказать что угодно, а ты тренируешься в этой стае, находишься в одной команде… Вместо того чтобы (поддержать)… ну промолчи. Некрасиво это», – сказала Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

Савелий Коростелев и Дарья Непряева единственные из российских лыжников получили нейтральный статус и приняли участие в ОИ-26 в Италии.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходили с 6 по 22 февраля.

