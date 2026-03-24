Короны Международного конкурса красоты «БРИКС» переданы в Национальный музей РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан состоялась торжественная церемония передачи трех уникальных корон победительниц Международного конкурса красоты «Мисс BRICS», «Миссис BRICS» и «Little Miss BRICS».

Экспонаты разместили в «Национальной кладовой» – пространстве, где собраны подлинные артефакты истории края.

Открывая церемонию, ведущие подчеркнули значимость события в контексте текущего года, когда Казань носит статус культурной столицы исламского мира: «Короны "Мисс BRICS", "Миссис BRICS" и "Маленькая мисс BRICS" стали частью коллекции, которая расскажет миру о красоте во всех ее проявлениях. Особенно хочется отметить, что это событие проходит в год, когда Казань получила статус культурной столицы исламского мира. Этот факт доказывает, что Казань – город с богатой историей, умеющий объединять людей и страны».

Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова назвала событие уникальной возможностью прикоснуться к истории, где традиции соприкасаются с современностью.

«Я надеюсь, у вас уже была возможность ознакомиться с теми сокровищами, которые хранятся в нашей национальной кладовой. Это подлинное национальное искусство, сделанное руками мастеров прошлого. Сегодня они принимают, как эстафету, короны, созданные современными мастерами. Организаторы приняли решение о передаче экспонатов музею, выразив гражданскую позицию: сделать достояние доступным для широкого круга зрителей», – сказала Юлия Адгамова.

Генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов подчеркнул ценность пополнения фондов.

«Для нас большая честь принимать символы изящества и красоты разных народов, разных государств. Нам даже трудно осознать, насколько ценны эти сокровища для Национального музея. С одной стороны, это символ красоты, изящества, роскоши. С другой стороны, нахождение этих корон в нашей "Золотой кладовой" – это символ того, что татарское искусство является частью мировой и отечественной культуры. Это единство культур увидят наши посетители», – сказал Айрат Файзрахманов.

Вице-президент международного конкурса красоты «Мисс, Миссис и Литл Мисс BRICS» Анна Вавилова назвала передачу корон закономерным итогом масштабной работы. По ее словам, конкурс, проходивший в Казани, стал значимым проектом не только для России, но и для международного сообщества.

«Сегодня для нас важный день. Мы можем с гордостью и радостью сказать, что Международный конкурс красоты BRICS состоялся, став успешным проектом. Этот путь был непростым, но вдохновляющим. Конкурс красоты сейчас – это платформа для культурного взаимодействия и объединения наших стран. Мы гордимся решением, что короны займут свое достойное место в музее, станут культурной ценностью, национальным достоянием, а не просто атрибутами для награждения», – заявила Анна Вавилова, выразив надежду, что проект станет традиционным.

Особый акцент в ходе мероприятия был сделан на исторической преемственности. Вице-президент ювелирного дома «CHAMOVSKIKH» Юрий Толмачев обратил внимание присутствующих на связь современных артефактов с историческими реликвиями, уже хранящимися в музее.

«Сегодня мы передаем реликвии в Национальный музей Татарстана. Это не просто драгоценности, это символы, которые объединяют культуры, эпохи, разные страны. Мы видим в этих стенах артефакты, доказывающие, что Казань, имея за плечами многовековую историю, всегда была лидером. Здесь мы видим и корону Екатерины II – пример мудрого правителя, определившего судьбу страны. Я думаю, эти короны станут в стенах музея путеводной звездой для стран БРИКС, вдохновляя на новые задачи и проекты», – отметил Юрий Толмачев.

Короны будут размещены в витринах «Золотой кладовой», где с 24 марта по 5 апреля их смогут увидеть все желающие.

Завершилась официальная часть мероприятия вручением наград организаторам и ключевым участникам проекта «BRICS в Казани».