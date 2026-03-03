1000 бриллиантов и 500 жемчужин: в Казани показали короны для победительниц «Мисс БРИКС»

«Magna Augusta» («Великая Августа»)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три эксклюзивные короны, которые будут вручены победительницам Международного конкурса красоты «Мисс БРИКС», представили в Присутственных местах Казанского Кремля. Изделия стали не только наградами, но и символическим воплощением философии конкурса.

На пресс-конференции, посвященной программе мероприятия, вице-президент ювелирного дома Юрий Толмачев раскрыл концепцию каждого украшения. По его словам, в основу коллекции легла классическая триада ценностей, на которых держится мир.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня уже озвучивали триаду ценностей – это добро, истина и красота. Полное отражение смысла этих трех ценностей мы постарались выразить в нашей работе. Каждая корона имеет свое название и соответствует той номинации, в которой будет использована», – пояснил Толмачев.

Главная корона – «Magna Augusta» (Великая Августа) – предназначена для абсолютной победительницы. Она символизирует единство стран БРИКС. Вес изделия превышает 850 граммов. В нем использовано более 1000 бриллиантов и свыше 500 жемчужин нескольких оттенков, а также розовые сапфиры, турмалины и рубеллиты. На создание одной этой короны ушло более 700 часов, в работе было задействовано свыше 40 мастеров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вторая корона – «Восходящая Августа» – отсылает к историческому наследию. Как отметил Толмачев, дизайнеры вдохновлялись великой тиарой семьи Романовых.

«В современном прочтении мы использовали аквамарины, жемчуг и бриллианты. Это корона для девушек, у которых еще весь мир впереди, все возможности и потенциал открыты», – добавил спикер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Третья корона – «Цветущая Флоренс Августа» (номинация «Little Miss BRICS») – предназначена для юных участниц. В нее заложен символ рассвета, весны и надежды. Изделие украшено розовыми сапфирами, рубеллитами и жемчугом, который мастера вручную нанизывали на золотые нити.

Толмачев также привел технические подробности: в «Цветущей» короне 75 отдельных деталей, в «Восходящей» – 94, в «Великой» – 228 деталей. Все три короны будут находиться в зале проведения пресс-конференции до церемонии награждения.