Коронавирус SARS-CoV-2 способен инфицировать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос и вызывать проблемы с памятью и координацией. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на исследователей из американского Калифорнийского национального исследовательского центра приматов и Исследовательского института Ротмана в канадском Торонто.

Эксперимент с участием макак-резусов показал, что у зараженных коронавирусом обезьян симптомы инфекции внутри нейронов мозга ярко проявлялись всего через семь дней после попадания патогена в организм. Особенно часто это происходило с пожилыми животными, страдающими диабетом.

Нейроны мозга важны для нормального функционирования организма, и поэтому иммунная система не атакует их, даже если они инфицированы. Это затрудняет лечение, а вирус в итоге оказывается способен перемещаться внутри мозга. Ученые уверены, что именно заражение нейронов объясняет продолжительные постковидные эффекты, включая «туман в голове», проблемы с памятью и нарушения координации.

«Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни», — подчеркнул руководивший работой профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон. Если коронавирус путешествует по головному мозгу, он может добраться до тех его «областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение», пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от коронавируса, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.