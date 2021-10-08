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Ру Тат
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8 октября 2021  08:32

ВОЗ рассказала об основных симптомах постковидного синдрома

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ВОЗ впервые дала определение постковидному синдрому и назвала симптомы этого состояния. Сведения опубликованы на официальном сайте организации.

Так, «длительный Covid-19» выявляется у около 20% пациентов. Синдром возникает у человека спустя три месяца после выздоровления и затем продолжается около двух месяцев. За этот период у пациента могут наблюдаться и улучшения, и ухудшения состояния.

Основными симптомами постковидного синдрома являются утомляемость, одышка, признаки когнитивной дисфункции и прочие состояния, которые сказываются на повседневной жизни заболевшего.

Подытоживая сказанное, специалисты отметили, что к «длительному Covid-19» стоит отнести проявления, которые не объяснить постановкой других диагнозов.

#воз #Коронавирус #симптомы
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