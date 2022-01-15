Короля Тонга эвакуировали из дворца из-за цунами

Короля южнотихоокеанского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI эвакуировали из дворца, передает Radio New Zealand.

Причиной такого решения стало извержение вулкана Хунга-Хаапай и вызванное им цунами, обрушившееся на столицу страны Нукуалофу.

Монарх удалился на виллу, его сопроводили полицейские и военные. Местным жителям рекомендовано держаться подальше от берега и перебраться на возвышенности.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», волны обрушились на побережье и повредили часть домов в округах Палаули и Сатупайтеа на юге острова Савайи в Независимом Государстве Самоа. Эвакуировано более ста семей.

Угроза цунами из-за извержения вулкана была объявлена на островах Фиджи, в Королевстве Тонга, в Американском Самоа и Новой Зеландии, отмечает RT.