Королева Дании отреклась от престола после 52 лет правления — королем стал Фредерик X

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провозгласила Фредерика X королем, передает ТАСС.

«Ее Величество королева Маргрете II отреклась от престола. Да здравствует Его Величество король Фредерик X», — сказала Фредериксен с балкона дворца Кристиансборг и поблагодарила королеву за ее 52-летнее правление.

Новый правитель произнес речь, поблагодарив свою мать, и в завершении озвучил свой девиз «Связан, обязан, за Королевство Дания», после чего к нему на балкон вышли его супруга, королева Мэри, и их дети.

На заседании Государственного совета королева Маргрете II отреклась от престола — она поставила подпись на документах, передала их Премьеру, и уступив место сыну, вышла из зала. Подпись автоматически сделала 55-летнего принца новым монархом.

Решение королевы Маргрете II уйти в отставку стало беспрецедентным в новейшей истории Дании. Оно нарушает традицию, согласно которой правящий монарх покидает трон только со смертью. 83-летняя королева объяснила, что после операции на спине в прошлом феврале она задумалась, не пора ли «передать ответственность следующему поколению», и решила, что сейчас самое подходящее время.