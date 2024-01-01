Королева Дании Маргрете II пообещала отречься от престола в январе

Королева Дании Маргрете II

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Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении пообещала отречься от престола 14 января наступившего 2024 года — ровно через 52 года после того, как она заняла трон.

«Через две недели я буду королевой Дании 52 года. Такой срок оставит свой след на ком угодно, в том числе и на мне. Время берет свое, и количество недугов увеличивается. Никто не может взять на себя столько, сколько ему удавалось в прошлом», — подчеркнула в своем обращении Маргрете II.

Королева Дании также пояснила, что в феврале перенесла сложную операцию на спине и что это дало ей повод задуматься о необходимости передать корону. Новым королем Дании станет ее сын, кронпринц Фредерик.

Среди событий 2023 года королева в своем обращении упомянула нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, самые продолжительные дожди в истории страны и 18-летие ее внука, принца Кристиана. Она также поблагодарила граждан Дании за поддержку, которую они оказывали ей в течение многих лет.

Маргрете II из правящей в Дании с 1863 года династии Глюксбургов вступила на престол 14 января 1972 года после смерти ее отца — короля Фредерика IX (правил с 1947 по 1972 год). Наследному принцу Фредерику 55 лет, у него четверо детей.