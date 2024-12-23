Коробченко: «Запуск ЭП-600 поможет экономике Татарстана сделать мощный рывок»

Запуск этиленового комплекса ЭП-600 — это первый за десятилетия проект такого уровня в отрасли, реализованный в Татарстане, заявил заместитель премьер-министра Татарстана и министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, комментируя завершение строительства комплекса.

Проект удвоит мощности по производству этилена в республике, создавая основу для дальнейшего развития нефтехимии и импортозамещения.

«Значение этого события не только в сотнях тысяч тонн важнейшего для нефтехимии сырья. Запуск новой установки поможет экономике Татарстана сделать мощный рывок за счет переработки этилена в готовую продукцию. Под ЭП-600 сейчас рядом с Нижнекамском строится индустриальный парк «Этилен-600». Это будет уникальная для России площадка, где производители мало- и среднетоннажной химии смогут получить доступ к нефтегазохимическому сырью», - отметил Олег Коробченко.

По его словам, в рамках проекта в республике будут запущены импортозамещающие производства, в том числе метилендифенилдиизоцианата, эпоксидных смол, АБС-пластиков и полиэтилентерефталата.

Кроме того, сырье с ЭП-600 станет основой для новых мощностей на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», включая производство полиэтилена премиального качества и других продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов отметил, что строительство ЭП-600 стало вызовом в условиях новых экономических реалий.

«Сегодня в Нижнекамске мы впервые проходим этот этап самостоятельно. Это связано с внешними санкциями. Но мы уже научились жить в такой реальности. За последние 15 лет мы не просто инвестировали более полутора триллионов рублей в создание новых мощностей, а наработали уникальную внутреннюю компетенцию. Сегодня нашей экспертизы достаточно, чтобы уверенно проходить пусковые операции самостоятельно», - подчеркнул он.

Он заявил, что ЭП-600 — это первый нефтегазохимический проект такого масштаба в Татарстане со времен Советского Союза. Он удвоит мощности производства этилена в Нижнекамске и позволит перерабатывать около 2 миллионов тонн нефтепродуктов практически на месте добычи, создавая продукты с высокой добавленной стоимостью.

По его словам, СИБУР планирует активно развивать производство современных синтетических материалов, которые заменяют традиционные металл, стекло и бумагу. При том, что потребление полимеров в России продолжает расти, увеличившись на 10% только за 2023 год.

«За последние годы мы вывели на рынок десятки новых марок и успешно импортозаместили большой ассортимент продукции, ранее ввозимой в страну. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста, почти вдвое, если сравниваться с развитыми экономиками», - сказал Карисалов.

Он отметил, что проект ЭП-600 стал частью комплексного подхода СИБУРа к развитию отрасли, объединяющего усилия сотрудников со всех площадок компании, от «Казаньоргсинтеза» до Амурского газохимического комплекса, запуск которого намечен на 2026 год.

Топ-менеджер СИБУРа уверен, что завершение строительства ЭП-600 открывает новые горизонты для республики, формируя инфраструктуру для углубленной переработки углеводородного сырья и создания высокотехнологичных продуктов. По его мнению, проект станет важной вехой на пути укрепления позиций Татарстана как одного из лидеров нефтегазохимической отрасли России.