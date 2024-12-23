СИБУР завершил строительство ЭП-600

На нижнекамском предприятии СИБУРа завершено строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Это крупнейший проект по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана и один из ключевых для отрасли в масштабах всей страны. Инвестиции в него составили около 200 млрд рублей. Производство уже работает в пуско-наладочном режиме, на него подано сырье и ожидается получение первой продукции.

Окончание строительства вдвое увеличило мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена и его производных. При этом впервые в российской нефтехимии пуско-наладочные работы на проекте такого масштаба выполняются с помощью собственной экспертизы – без поддержки зарубежных заводов изготовителей.

Сырьем для установки является прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн. Продукция ЭП-600 будет применяться на существующих и перспективных производствах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», обеспечит дальнейшее развитие Волжского нефтехимического кластера и станет стимулом для создания новых цепочек выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В связке с новым этиленником СИБУР реализует целый комплекс проектов, направленных на импортозамещение широко востребованных современных синтетических материалов, в том числе полистирола, АБС-пластиков. Также на основе продукции ЭП-600 начнет работу первое в России производство гексена - специального компонента, который является незаменимым для создания сложных марок полиэтилена с улучшенными свойствами. Уникальная для страны установка для его производства уже строится в Нижнекамске на базе собственной технологии компании и начнет работу в 2025 году. Общая стоимость реализуемых СИБУРом проектов развития нефтегазохимии в Татарстане превышает половину триллиона рублей.

Повышение самообеспеченности России современными синтетическими материалами создаст потенциал для дальнейшего импортозамещения конечных изделий в широком спектре отраслей, включая строительство, медицину, транспорт, сельское хозяйство и другие. Продукция нового олефинового комплекса даст возможность делать в России больше долговечных труб, надежных дорог, экологичных шин и теплоизоляционных материалов.

С точки зрения технологий ЭП-600 является одним из самых современных и совершенных нефтегазохимических производств не только в России, но и в мире. Уровень автоматизации и цифровизации процессов, интеграция разработанных СИБУРом систем предиктивной аналитики, около 70 000 связанных в единую сеть датчиков - позволяют эксплуатировать комплекс командой в составе чуть более 320 человек. При этом обеспечен высочайший уровень контроля и снижения экологического воздействия. Объем отходов на тонну производимого ЭП-600 этилена составляют всего полтора килограмма – это в четыре раза ниже, чем у европейских аналогов, долгое время считавшихся эталоном. В общей сложности в природоохранные технологии при строительстве ЭП-600 было вложено более 5 миллиардов рублей, в том числе применены такие решения, как бездымный факел и закрытая систему водоснабжения.

«Это первый нефтегазохимический проект подобного масштаба в Татарстане со времен Советского Союза. ЭП-600 удвоит мощности производства этилена в Нижнекамске. Татарстан — это регион, где добывается значительное количество нефти. Фактически мы добавляем следующие переделы нашим партнерам, которые занимаются нефтедобычей и нефтепереработкой. Удваивая объем своего сырья, мы даем им возможность перерабатывать порядка 2 миллионов тонн нефтепродуктов практически на месте добычи, создавая продукты с высокой добавленной стоимостью», - отметил председатель правления и гендиректор СИБУРа Михаил Карисалов.

Гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов добавил, что запуск нового производства СИБУРа в Нижнекамске будет стимулировать развитие кластера переработки полимеров в Татарстане.

«ЭП-600 в 2 раза увеличит объемы выпускаемого этилена на «Нижнекамскнефтехиме». Уже реализуется проект строительства гексена, появятся производство премиального металлоценового полиэтилена, установки этилбензола и стирола, а также новая установка полистирола», - отметил он.

По словам замгендиректора по капитальному строительству «Нижнекамскнефтехима» Петра Орлова, строительно-монтажные работы завершены и проведен полный комплекс предварительных работ, известных, как «холодная» наладка.

«И все это без поддержки лицензиаров и вендоров – зарубежных заводов изготовителей. Мы привлекли более 20 альтернативных подрядчиков, а также сотрудников компании СИБУР, которые получили большой опыт на запуске новых проектов компании, в том числе на «ЗапСибНефтехиме», - сказал спикер.

Также выступил и директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

«Сырьем для новой установки является прямогонный бензин, которым предприятие обеспечивается от расположенных в непосредственной близости нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, от места добычи нефти, ее переработки на НПЗ, и до площадки «Нижнекамскнефтехима», поставка сырья осуществляется с минимальными логистическими издержками. Все процессы будут локализованы в одном регионе и нацелены на снижение экспорта углеводородного сырья. Прием сырья на ЭП-600 – важный этап как для нашей команды, так и для всего «Нижнекамскнефтехима», в целом для развития нефтехимии республики. Здесь самое современное оборудование и технологии, уникальные кадры и бесценная практика запуска стратегически важных производств», - отмечает Нагимуллин.

Совокупный объем инвестиций СИБУРа в строительство и модернизацию нефтегазохимических мощностей за предыдущие 15 лет превысил 1,5 триллиона рублей, в том числе в Волжском кластере превысит 0,6 трлн рублей. С учетом других географий в инвестиционном портфеле компании находятся проекты более чем на 1,7 трлн руб. с горизонтом ввода в эксплуатацию в 2027-2028 годах. В настоящее время более половины EBITDA компании обеспечивается работой производств, запущенных около 10 лет назад и менее.

По данным исследования Высшей школы экономики, с учетом всей длины цепочки производств конечных изделий из современных синтетических материалов СИБУР поддерживает в общей сложности более 700 тысяч рабочих мест в российской экономике.

К строительству этиленового комплекса в Нижнекамске СИБУР привлек 239 поставщиков и подрядчиков из Татарстана – это больше трети всех компаний, участвующих в проекте. Помимо контрактов на строительно-монтажные работы, они поставляли стройматериалы, проводили экспертизы и участвовали в проектно-изыскательских и пусконаладочных работах. Республиканские компании не только строили этиленник, но и снабжали его стройматериалами, крепежами, деталями трубопроводов, материалами для эксплуатационных нужд, оборудованием и запчастями к нему, проводили экспертизу, участвовали в проектно-изыскательских, пусконаладочных и погрузочных работах, что позволило им приобрести новые профессиональные компетенции.

фото: ПАО «Сибур»