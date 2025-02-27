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Экономика 27 февраля 2025 12:05

Коробченко предложил во всех госконтрактах задействовать отечественную технику

Во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника. С таким предложением выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Считаем, что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника. Прошу рассмотреть на федеральном уровне данное предложение», – обратился Коробченко к министру промышленности и торговли России Антону Алиханову.

Ранее глава Минпромторга РТ призвал готовить специалистов для промышленности со школьной скамьи.

#Олег Коробченко #Татарстан #госконтракты
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