Коробченко предложил во всех госконтрактах задействовать отечественную технику

Во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника. С таким предложением выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Считаем, что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника. Прошу рассмотреть на федеральном уровне данное предложение», – обратился Коробченко к министру промышленности и торговли России Антону Алиханову.

Ранее глава Минпромторга РТ призвал готовить специалистов для промышленности со школьной скамьи.