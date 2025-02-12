Коробченко: «Нужно выращивать специалистов для промышленности со школьной скамьи»

На Казанском вертолетном заводе состоялся семинар-совещание по лучшим кадровым практикам взаимодействия предприятий промышленности со школами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Гости мероприятия, в числе которых были Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр профильного ведомства Олег Коробченко, руководители республиканских предприятий и организаций, главы районов, осмотрели лабораторию металловедения и неразрушающего контроля, а также площадки подготовки участников проекта «Кибердром». Кроме того, им рассказали о проекте по взаимодействию предприятий со старшеклассниками.

На семинаре Олег Коробченко напомнил участникам, что 6 февраля на заседании Совета по науке и образованию Президент России Владимир Путин поручил сформировать в России единую сквозную систему подготовки технических кадров – от школы до университета.

«Сейчас 107 школ участвуют в профориентационной работе с предприятиями республики. А всего в Татарстане более 1,4 тыс. школ. Поэтому, коллеги, «разбирайте» школы, здесь учатся ваши потенциальные работники. За каждым общеобразовательным учебным заведением нужно закрепить наши предприятия», – отметил Олег Коробченко.

«Мы со школьной скамьи должны пошагово выращивать специалистов для промышленности. Иначе нам негде будет брать кадры. Только совместная работа даст положительный результат», – добавил министр.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что по результатам семинара-совещания выработают конкретные действия в этом направлении.

«Нужна системная работа, и я хочу, чтобы все участники понимали – все наши планы могут так и остаться на бумаге, если мы не будем этим заниматься», – заключил он.