Коробченко: Товарооборот РТ с зарубежными странами вырос на 12%, экспорт – на 20%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Товарооборот Татарстана с зарубежными странами за прошлый год вырос на 12%, экспорт – на 20%, экспорт несырьевой и неэнергетический продукции – на 20%. Межрегиональный товарооборот увеличился на 18%. Об этом сообщил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Это хороший показатель того, что наши предприятия начали больше экспортировать. Несмотря на санкционное давление со стороны недружественных государств, ведется работа для дальнейшей положительной динамики. И сейчас наши предприятия развивают огромный промышленный потенциал, чтобы ориентироваться на экспорт», – заявил он.

Коробченко подчеркнул, что Татарстан уже много лет активно развивает связи с соотечественниками, проживающими в регионах России и за рубежом. «Результатом такого взаимодействия является еще большая сплоченность нашего народа и развитие экономики республики. Ключевым механизмом взаимодействия с соотечественниками остается эффективная система представительств за рубежом и в регионах России», – заметил он.

На сегодня в зарубежных странах действуют 13 представительств Татарстана, в субъектах РФ – восемь. В этом году были открыты торгово-экономические представительства в Иране и Индии, прорабатывается открытие представительств в других странах, уточнил министр.

По его словам, республика имеет 123 межправительственных соглашения с российскими регионами и зарубежными странами. В этом году заключено 15 новых соглашений. «И планов мероприятий на будущий год тоже еще около 15. Эти документы помогают выстраивать работу на годы вперед. Они определяют основные цели и механизмы дальнейшего сотрудничества во всех сферах деятельности», – подчеркнул Коробченко.

Он также отметил, что эффективным инструментом развития торгово-экономических связей остается организация межрегиональных и международных мероприятий. Так, за одиннадцать месяцев этого года организованно около 400 мероприятий.

«Татарстан посетили 276 иностранных и региональных делегаций. Состоялось свыше 30 визитов официальных делегаций республики с участием предприятий в регионы России, зарубежные страны», – рассказал министр.

Работа с соотечественниками по проведению совместных мероприятий показывает эффективность и результативность, добавила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Какая мощь содержится в нашем землячестве, которую мы еще до конца не умеем использовать правильно. Эту силу мы до конца недооцениваем. У нас идет рост экономики, инвестиций. Инвестиции растут и в Россию, и в Татарстан. В этом году тоже будет рост. Об этом надо говорить нашим соотечественникам, чтобы донесли правильную информацию», – сказала она.

По мнению Минуллиной, проживающие в других регионах России или странах соотечественники могут представлять Татарстан на различных мероприятиях.

«Меня часто приглашают принять участие в мероприятиях. Конечно, везде не успеешь. И мы нашли очень хороший формат. Просим наше представительство поучаствовать. В этом году с Всемирным конгрессом татар выстроили такую работу. Меня пригласили на красноярский форум. А там живет наш предприниматель. Мы ему передали презентацию, он выступил, представил экономику Татарстана», – заключила она.