Коробченко: Татарстан готов к запуску нацпроекта по развитию беспилотной авиации

Татарстан обладает всеми материалами, в том числе пластиком, и электроникой, необходимыми для запуска нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом на совещании по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики рассказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Мероприятие провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Реализация проекта начнется в России с 1 января, а общее финансирование на ближайшие три года превысит 300 млрд рублей. «Для развития отрасли у нашей республики есть материалы, электроника и необходимый пластик», — заявил министр.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина. В разговоре с самым молодым оператором БПЛА в РФ Булатом Нургалиевым он отметил, что уверен в скором появлении коптер-парков в Татарстане.

«В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. И правда-правда, знаю, они очень хорошо поддерживают все новейшие начинания. Думаю, что и там можно это сделать (коптер-парки — прим. Т-и). Наверняка сделают», — заверил юношу глава государства.