Коробченко: СИБУР каждый год платит 20 млрд налогов в местные бюджеты

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Проекты, которые реализует группа компаний «СИБУР» в Татарстане, позволяют республике развиваться и генерировать новые налоги. Об этом заявил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, выступая на открытии производства по выпуску галобутилкаучука в Нижнекамске.

«Те проекты, которые СИБУР сейчас делает, они позволяют республике развиваться, генерировать новые налоги. Компания не снижает налоговые отчисления в местные бюджеты — порядка 20 млрд [рублей] каждый год», — подчеркнул министр.

«Помимо этого, их инвестиционная составляющая у нас в республике только — 65 млрд рублей за текущий год. Это огромный потенциал развития не только для самого СИБУРа, но и для предприятий, которые вокруг, — для строительной отрасли, машиностроения и других», — добавил он.

«Сказать о том, что идет реконструкция и модернизация производства на „Нижнекамскнефтехиме“, — это вообще ничего не сказать. Новые проекты — по сути, это вторая половина всей той мощности, которая сейчас есть на предприятии. Вообще, компания СИБУР является не только <…> в России флагманом, но и у нас в республике <…>. Предприятие — флагман промышленности, нефтехимии у нас в республике», — заметил Коробченко.

«<…> огромный потенциал в импортозамещении на сегодняшний день. Мы посмотрели производство гексогена, это 100-процентное импортозамещение, там используется оборудование всё наше, подготовка всего технологического процесса, это всё — нашими конструкторами, нашими инженерами. СИБУР молодцы, собрали со всей страны и из-за рубежа привезли высококвалифицированных специалистов, которые на сегодняшний день осуществляют подготовку именно гексогена», — отметил вместе с тем вице-премьер Татарстана.

«У них первоклассно получается локализовать производство, это позволит в дальнейшем развиваться и малому, и среднему бизнесу. Совместная работа вместе с парком сейчас дает уже плоды — как здесь у нас, так и на площадках Казани. Наш парк „Алабуга“ развивается тоже в том числе благодаря сырью, которое производит СИБУР. На сегодняшний день, не побоюсь сказать еще раз, что СИБУР является одним из флагманов республиканской промышленности и флагманом нефтехимии всей страны», — резюмировал Олег Коробченко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на «Нижнекамскнефтехиме» состоялось торжественное открытие производства по выпуску галобутилкаучука, его мощность увеличилась на треть. «С учетом всех сложностей, связанных с санкциями, вы справились с задачей», — заметил в своей речи Раис Татарстана Рустам Минниханов.