Минниханов на открытии производства ГБК: «Учитывая сложности, с задачей справились»

Инвестиции — 8 млрд рублей

Сегодня СИБУР обеспечивает 25% мирового объема производства бутилкаучука и галобутилкаучука, основные мощности по выпуску галобутилкаучука расположены в Нижнекамске. На новом производстве гостей приветствовали директор завода СК Марат Хайров и его команда. Он подробно рассказал о проекте.

По его словам, проект полностью обеспечит российский рынок ГБК, увеличит объемы несырьевого экспорта маржинальной продукции за счет рынков дружественных стран, в основном Юго-Восточной Азии: Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд.

«Галобутиловые каучуки используют для получения бескамерных шин, а также в фармацевтике», – подчеркнул он.

Проект реализован в плановые сроки и является частью соглашения с Министерством энергетики России по созданию новых и модернизации действующих мощностей в нефтехимии. Инвестиции составили 8 млрд рублей.

Всего на производстве построено 6 новых производственных установок, 16 – модернизировано. Смонтировано порядка 1100 тонн металла, 2,5 тыс. тонн оборудования с металлоконструкциями, 5,5 тонны железобетонных конструкций. Проложено 430 км кабелей.

«Это основа нашей экономики»

Выступая перед сотрудниками, Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, промышленникам удалось сохранить позитивный тренд развития.

«Очень знаковое событие! Пятьдесят лет назад на этом производстве был получен первый бутилкаучук. Завод имел проектную мощность 35 тыс. тонн в год. Сегодня мы запускаем новые мощности производства галобутиловых каучуков. Это проект глубокой модернизации, в рамках которого увеличены мощности, внедрены новые системы автоматизации, соблюдены все самые современные экологические требования. С учетом всех сложностей, связанных с санкциями, вы справились с задачей. Работа проведена на самом высоком уровне! Осталось следующее – найти новые рынки, омологировать нашу продукцию и продвигать ее, – сказал Рустам Минниханов. – Мы очень внимательно следим за развитием нефтегазохимического комплекса, потому что это основа нашей экономики. По итогам текущего года объем инвестиций в экономику республики оценивается на уровне 1 трлн рублей».

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в свою очередь отметил, что новые нефтехимические проекты позволяют республике развиваться, генерировать новые налоги.

«Это огромный потенциал развития для строительной отрасли, машиностроения. Огромный потенциал в импортозамещении на сегодняшний день. Мы посмотрели производство гексена, это 100% (в настоящее время идет реализация проекта, – прим. Т-и) импортозамещение, там используется оборудование все наше, подготовка всего технологического процесса, это все нашими конструкторами, нашими инженерами. Первоклассно получается локализовать производство, это позволит в дальнейшем развиваться и малому, и среднему бизнесу. Совместная работа вместе с парком сейчас дает уже плоды как здесь у нас, так и на площадках Казани. Наш парк «Алабуга» тоже развивается», – подчеркнул он.

Гендиректор СИБУРа Михаил Карисалов поблагодарил руководителей Ростехнадзора и Росприроднадзора, а также всю команду площадки ГБК вместе с ее руководителями за проделанную работу.

«Это действительно самое современное производство каучуков на сегодня. Работу по его модернизации начали еще в 2020 году, до приобретения активов компанией СИБУР в Татарстане, это была умная, качественная работа, но из-за внешних факторов по многим направлениям возникла необходимость кардинально менять решения. При этом мы смогли удержать на уровне конкурентоспособность, мощность, экологичность и безопасность нового производства с заделом на 15-20 лет вперед. А именно так мы сейчас проектируем мощности с учетом доступных лицензионных технологий», – сказал он.

Вместе с почетными гостями руководители нажали символическую кнопку, символизирующую старт производства. Как отметили на предприятии, до 2030 года сумма допналогов и отчислений от проекта составит до 1 млрд рублей. Будет создано 66 рабочих мест.

Все процессы проходят на герметичном оборудовании, внедрены технологии очистки воздуха. При росте производства на 30% воздействие на окружающую среду не увеличится, отмечают на предприятии. Обеспечена технологическая независимость за счет внедрения современной системы управления АСУТП отечественного производства.

Председатель Совета Союза переработчиков пластмасс, вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Михаил Кацевман: «Модернизация производства галобутилкаучуков подчеркивает тренд на снижение зависимости от зарубежных поставок в малотоннажной химии. Сейчас это производство приобретает характер стратегического, учитывая улучшение полимерных свойств изделия: ГБК в составе автомобильных шин повышает герметичность резиновых шин, делает их более морозостойкими.

Перевооружение производства галобутилкаучуков придаст новый толчок в развитии полимерного кластера в Татарстане. Этот проект приближает регион к технологическому суверенитету, а следом за ним и к технологическому лидерству».

После пуска новых мощностей Раис Республики Татарстан посетил площадки строительства новых проектов СИБУРа на «Нижнекамскнефтехиме». Ключевой – этиленовый комплекс ЭП-600, один из крупнейших инвестпроектов российской нефтехимии, часть Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России. Механическая готовность комплекса и начало пусконаладочных работ планируется уже в 2024 году.

Директор комплекса ЭП-600 Ленар Нагимуллин: «Новое производство СИБУРа будет стимулировать развитие кластера переработки полимеров в Татарстане. В связке с ним уже реализуется проект строительства гексена на «Нижнекамскнефтехиме», а также расширение мощности производства полиэтилена высокой плотности на 20% на «Казаньоргсинтезе». На примере нашего олефинового комплекса можно увидеть, что при реализации новых проектов «Нижнекамскнефтехим» использует наилучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. Их применение позволяет получить показатели намного лучше доступных технологий как российских, так и европейских норм аналогичных производств, перерабатывающих прямоугольный бензин, но и лучше производств, работающих на более чистом исходном сырье – СУГах. Например, содержание оксида азота: если сравнивать с действующими этиленовыми производствами, показатели ниже в четыре раза, если сравнивать с европейскими стандартами, то в два раза лучше».

Управляющий директор компании «Имплемента» Дмитрий Акишин: «Запуск этиленового комплекса ЭП-600 станет первым в череде ожидаемых в стране крупных пиролизов после ввода санкций. Показательно, что наложенные ограничения не привели к отмене или существенным сдвигам в сроках реализации производства. За счет широкой линейки нефтехимического сырья, получаемого на нафтовом пиролизе, ЭП-600 может быть эффективно встроен в существующую нефтехимическую отрасль. Это одновременно даст возможность производить новую продукцию, как экспортно ориентированную, так и импортозамещающую, а также обеспечить дополнительным сырьем действующие производства: “Нижнекамскнефтехима” и “Казаньоргсинтеза”».

Сырьем для установки является прямогонный бензин, которым предприятие обеспечивается от расположенных в непосредственной близости нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, от места добычи нефти, ее переработки на НПЗ и до площадки «Нижнекамскнефтехима» сырье будет поставляться с минимальными логистическими издержками, а все процессы будут локализованы в одном регионе и нацелены на снижение экспорта углеводородного сырья.

Строительство установки гексена, которое также будет работать на сырье, поставляемом ЭП-600, ведется на базе собственной технологии компании, разработка велась последние несколько лет силами RND-центров СИБУРа – НИОСТ и Полилаб. Пилотирование на лабораторном оборудовании прошло успешно. Этот полупродукт важен для СИБУРа и для всей промышленности РФ. Гексен применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Его использование позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и получить продукт премиального качества.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»