Коробченко: Российским компаниям нужна господдержка из-за иностранного демпинга

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Демпинг со стороны зарубежных производителей делает господдержку необходимым условием успеха отечественных компаний. Об этом заявил журналистам вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

«Сейчас очень тяжело развивать новые проекты. У нас много товаров нужно импортозамещать. Очень много малотоннажной химии нужно заместить», – констатировал руководитель Минпромторга Татарстана.

При этом, по мнению Коробченко, форумы, подобные нынешнему, позволяют помочь молодым предприятиям «вырасти в конкурентной борьбе с крупными странами», которые поставляют свою продукцию в Россию.

По оценке министра, там «государственный демпинг, государственная поддержка настолько велики, что нашим предприятиям невозможно без нашей поддержки вырасти». Называть эти страны он, впрочем, не стал.

Позднее Коробченко в диалоге с представителями СМИ повторил свою мысль. В малотоннажной химии российским компаниям «экономически сложно победить» иностранных конкурентов, признал он.

«Мы можем победить, но в цену не помещаемся. Нам нужен госзаказ для начала, [нам нужна] господдержка для наших предприятий, а самое главное – определить ту нишу, куда мы движемся <...>», – подчеркнул спикер.

В этом контексте он упомянул сегодняшний визит в Татарстан заместителя министра промышленности и торговли России Михаила Юрина, отвечающего за химическую промышленность. Олег Коробченко пообещал обсудить с ним все значимые республиканские проекты.